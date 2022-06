Pays-Bas : Une tornade fait un mort et dix blessés

Le phénomène, rare dans le nord de l’Europe, a frappé lundi la ville côtière de Zierikzee, arrachant les toits et faisant s’effondrer la façade d’une maison.

Une tornade a fait au moins un mort et dix blessés lundi dans la ville côtière de Zierikzee, dans le sud-ouest des Pays-Bas, ont annoncé les services d’urgence. Ce phénomène rare a arraché les toits de quatre maisons et provoqué l’effondrement de la façade d’une maison, selon les autorités de la province de Zélande

Trampolines volants

«Les dégâts sont considérables dans plusieurs rues de Zierikzee. En plus des tuiles et des arbres tombés, les toits de quatre maisons ont été arrachés», selon les autorités. Des tuiles ont notamment été arrachées par le vent du toit d’une église et des trampolines se sont envolés dans les airs, a décrit la télévision publique NOS. Des images sur les réseaux sociaux montraient des débris emportés dans les airs par une colonne d’air tourbillonnant et un grand entonnoir blanc de nuages sur fond de ciel sombre.