Canada : Une tornade fait un mort près de Montréal

Lundi soir, une tornade est survenue à Mascouche, au Canada. Elle aurait fait un mort et plusieurs blessés. Elle aurait aussi touché plusieurs dizaines de bâtiments.

Une tornade a fait un mort à Mascouche, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Montréal, a annoncé lundi soir la vice-Première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec. «Phénomène météo extrême à Mascouche. On nous confirme malheureusement le décès d’un homme. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches», a annoncé sur Twitter Geneviève Guilbault.