Météo extrême : Une tornade fait une centaine de blessés en République tchèque

Jeudi soir, des recherches étaient en cours dans la région d’Hodonin en République tchèque, après le passage d’une tornade.

Des bâtiments ont été détruits et des arbres arrachés.

Une tornade a rasé jeudi des maisons dans plusieurs villes du sud-est de la République tchèque, blessant au moins une centaine de personnes, selon les secours et la police. «Nous estimons qu’entre 100 et 150 personnes ont été blessées, dont des enfants et des gens âgés», a déclaré à la télévision tchèque une porte-parole des services de secours, Michaela Bothova.