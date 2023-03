États-Unis: Une tornade fait une vingtaine de morts dans le Mississippi

via REUTERS

Aux États-Unis, au moins 23 personnes ont été tuées lors du passage d’une tornade et d’orages dans le Mississippi, vendredi soir, a indiqué, samedi, le gouverneur de cet État du sud des États-Unis. «Nous savons que bien plus de personnes sont blessées. Les équipes de recherche et de secours sont encore actives», a tweeté Tate Reeves.