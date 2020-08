Le phénomène n’a duré que quelques minutes, suffisamment pour provoquer de sérieux dégâts et envoyer des gens à l’hôpital. Mardi en début d’après-midi, une tornade a dévasté la plage de Pescoluse, dans les Pouilles (sud). Cinq personnes ont été blessées et emmenées à l’hôpital de Tricase. La plupart souffraient de légères contusions, mais une jeune femme de 21 ans et un homme de 56 ans ont été plus sérieusement touchés, selon TGCOM 24.