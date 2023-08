Genève: Une tortue de Floride abandonnée dans un cimetière recueillie au Bioparc

Averti, le service du vétérinaire cantonal a fait le nécessaire pour que la tortue soit accueillie et soignée au Bioparc, le centre de soins situé non loin de là, à Bellevue. «Elle n’était vraiment pas bien, indique Tobias Blaha, directeur du Bioparc et vétérinaire. Elle avait une blessure à la tête, une mycose sur le plastron, sa carapace était fragilisée et ses griffes cassées.»