Une touche d’épices dans le café

Comme la saison de la grisaille est de retour, c’est de bon ton de chercher le réconfort dans une boisson chaude! Et vu que le café est une boisson particulièrement prisée des Suisses – nous sommes les troisièmes plus grands buveurs de café du monde – voici quelques idées pour épicer sa tasse!

À la marocaine

Le café épicé est une boisson incontournable du Ramadan et les pâtisseries orientales de fin de repas. On ajoute au café diverses épices moulues: girofle, poivre, cardamome, gingembre, cannelle et anis, principalement. Mais aussi parfois de la muscade, du fenouil et du cubèbe (un poivre à queue assez fort). Idéal avec des douceurs orientales.