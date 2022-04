Procès en France : Deux policiers auraient violé une touriste au 36 quai des Orfèvres

Le procès en appel du «viol du 36» – deux policiers accusés d’avoir violé une touriste canadienne au siège d’alors de la PJ parisienne – débute mardi devant la cour d’assises du Val-de-Marne, huit ans après les faits.

Vies professionnelle et privée «anéanties»

Ce procès en appel a déjà été renvoyé deux fois: en mars 2020, à cause de la pandémie de coronavirus, puis en juin 2021 à la suite de l’hospitalisation d’un avocat de la défense, Me Thierry Herzog. La plaignante, venue les deux fois du Canada, sera encore une fois présente mardi pour les débats.

«Dépositions fantaisistes» des accusés

«J’étais ivre, je savais que je n’étais pas en mesure de retrouver mon hôtel. Je me suis dit qu’au moins, dans un commissariat, je ne pourrais pas boire à nouveau et que je rentrerai une fois sobre», avait-elle expliqué à la cour en première instance. «Je me suis dit que j’y serais en sécurité». Elle ressortira du QG de la PJ plus d’une heure plus tard, en état de choc, pour dénoncer un viol.