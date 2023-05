Canton de Berne: Une touriste prend ses enfants en photo au milieu des rails

Une lectrice de «20minutes» a pris en photo une mère et ses deux enfants sur les rails à Interlaken (BE).

«Si un train était arrivé, ça aurait été une catastrophe. Ils n’auraient pas pu se sauver, raconte une lectrice. Ça m’a rendue très nerveuse. Il aurait pu se passer quelque chose de tragique.» Cette habitante d’Interlaken était récemment en voiture et traversait un passage à niveau lorsqu’elle a vu qu’une mère et ses deux enfants se trouvaient au milieu des rails et se prenaient en photo.