Une touriste violée par 5 hommes devant la Tour Eiffel

La touriste mexicaine qui avait dénoncé un viol en réunion la semaine dernière près de la Tour Eiffel à Paris a formellement porté plainte et une enquête a été ouverte, a indiqué lundi une source judiciaire. La jeune femme, âgée de 27 ans, avait accusé un groupe de cinq hommes de l’avoir violée dans la nuit du 26 au 27 juillet sur le Champ-de-Mars, vaste jardin public au pied du monument emblématique de Paris.

Deux hommes arrêtés puis relâchés

«Une information judiciaire du chef de viol en réunion a été ouverte ce jour contre X» et les investigations se poursuivent désormais sous l’égide d’un juge d’instruction, a précisé la source judiciaire.

Cette affaire a amené la droite parisienne à renouveler sa demande de fermeture nocturne du Champ-de-Mars, estimant cet espace trop difficile à sécuriser et trop criminogène. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques prévus à l’été 2024, s’y dérouleront les épreuves de volleyball de plage et de cécifoot.