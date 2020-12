Une toute nouvelle Ducati Monster s’offre à nous

L’une des principales caractéristiques de la Ducati Monster, construite à plus de 350’000 exemplaires depuis 1993, est son cadre en acier tubulaire. Or, ce dernier est amené à disparaître dès l’année prochaine. Pour la nouvelle édition de leur série de naked bikes («motos à monture nue») la plus populaire, les Italiens misent sur un cadre en aluminium léger et élégant. Et sur bien d’autres nouveautés encore.

La Ducati Monster se veut être une «naked bike» ultramoderne. zvg Elle a toutefois conservé sa silhouette si caractéristique. zvg Le moteur reste un V2 classique. Le cadre, en revanche, a été entièrement revu. Il n’est désormais plus en acier, mais en aluminium. zvg



Bien que la nouvelle Ducati Monster conserve sa silhouette originale et stylée, son design a, en revanche, été considérablement modifié. La future Monster se veut résolument moderne, légère et agile. Elle doit, entre autres, son agilité à l’empattement légèrement réduit, alors que dans le même temps, son poids roulant a été réduit de 18 kg à 188 kg. «Un moteur, une selle, un réservoir et un guidon, écrivent les Italiens. Tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser, rien de plus.»

Les roues 17 pouces sont montées de pneus 120/70 à l’avant et 180/55 à l’arrière. À l’avant, elle est dotée d’une fourche inversée 43 mm et à l’arrière d’un bras oscillant double face en aluminium. Les disques de freins Brembo avec étriers à quatre pistons montés radialement ont un diamètre de 320 mm, respectivement 245 mm.

Un moteur V2 classique

Quoi qu’il en soit, la Ducati Monster est propulsée par un V2, tout ce qu’il y a de plus classique, en l’occurrence par le célèbre Testastretta 11° de la Multistrada ou de l’Hypermotard, désormais limité à une seule variante de cylindrée de 937 centimètres cubes. Cette version est capable de développer 82 kW/111 ch et 93 Nm.