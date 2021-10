Koweït : Une transgenre envoyée en prison pour avoir «imité le sexe opposé»

Maha al-Mutairi, 40 ans, a été condamnée à 2 ans d’emprisonnement par un tribunal koweïtien, dénonce jeudi l’ONG Human Rights Watch.

«Un tribunal a condamné Maha al-Mutairi, 40 ans, à 2 ans de prison et à une amende de 1000 dinars koweïtiens (env. 3000 francs) pour avoir «abusé des communications téléphoniques» en «imitant le sexe opposé», a déclaré HRW dans un communiqué.

La loi koweïtienne criminalise le fait d’«imiter le sexe opposé» et selon HRW, les femmes transgenres dans le pays subissent diverses formes d’abus de la part de la police pendant leur détention.

«Ces lois violent les droits à la liberté d’expression, à la vie privée et à la non-discrimination garantis par la constitution koweïtienne et le droit international», a fustigé l’ONG, appelant les autorités à «immédiatement la libérer et annuler la condamnation».