«Tous les grands changements de technologie ont fait craindre des pertes d’emplois humains au bénéfice des machines, mais le solde s’est toujours révélé positif.» Carole Martin, responsable de l’étude prospective vaudoise «Emploi et transition numérique» présentée lundi, se veut plutôt rassurante: d’ici à 2030, la transition numérique devrait se traduire par une variation allant de +5 à -5% de postes dans le canton. Le commerce, l’industrie et le monde de la finance et des assurances seront ceux qui verront la plus grande diminution d’emplois, mais les secteurs de l’informatique, de la santé et de l’ingénierie se développeront assez pour compenser, ou presque, les pertes. «Cependant, plus la transition ira vite, plus on verra apparaître des poches de chômage car les postes créés ne seront pas équivalents à ceux qui seront supprimés», nuance Carole Martin.