Neuchâtel : Une travailleuse du sexe condamnée pour chantage

Le Tribunal cantonal a confirmé la peine de prison ferme d’une trentenaire qui avait fait chanter des clients adeptes de sadomasochisme.

Gloria a été condamnée pour extorsion, calomnie, contrainte et exercice illicite de la prostitution.

Vingt mois de prison ferme et l’expulsion du territoire suisse. Voilà la peine ordonnée par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, dont a écopé Gloria* mi-décembre. Cette travailleuse du sexe congolaise a été reconnue coupable d’avoir caché ses revenus au service de l’aide sociale, mais aussi d’avoir extorqué certains de ses clients, rapporte «ArcInfo». Entre 2018 et 2020, en effet, Gloria les avait menacés de révéler leurs penchants pour les rapports sadomasochistes tels qu’ils les avaient pratiqués avec elle, s’ils ne lui versaient pas de l’argent. Elle avait d’ailleurs alerté l’entourage familial et professionnel de ses victimes, rapporte la Cour. Trois hommes avaient porté plainte, pour neuf lésés au total.