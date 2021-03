Traverser le lac entre Corsier et Bellevue autrement qu’à la nage, en paddle ou en planche à voile? Cela devrait être possible dès 2024 via des navettes de la Compagnie générale de navigation (CGN). Un projet de liaison initié par la banque Lombard Odier et Cie et porté par une douzaine de communes, la CGN et des partenaires privés est à bout touchant, selon la «Tribune de Genève». Baptisée «Voie bleue», le parcours sera desservi par un bateau pouvant accueillir 100 personnes et 40 vélos. La fréquence prévue est d’un véhicule toutes les trente minutes pour un trajet de 11 à 13 minutes. Les promoteurs estiment que les usagers pourraient gagner une heure de trajet par jour.