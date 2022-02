Réchauffement climatique : Une trentaine de cabanes menacées par les avalanches

Des refuges du Club alpin suisse (CAS) se trouvent exposés aux coulées de neige. Près de 10 millions de francs seront nécessaires pour des ouvrages de protection.

Ces événements montrent que la montagne bouge et que des cabanes autrefois sûres se retrouvent soudainement dans des zones de danger. La commission du Club alpin suisse (CAS) a demandé à l’Institut WSL pour l’étude de la neige et des avalanches d’évaluer les dangers liés aux coulées de neige pour les 153 refuges et bivouacs du CAS. «Le résultat est surprenant: un cinquième de ces lieux se trouve dans une zone d’avalanche», explique Ulrich Delang, responsable du secteur cabanes du CAS. Résultat: 29 cabanes sont dans une zone de danger, 36 sont exposées à un danger potentiel et 88 ne sont pas menacées. D’ici à 2030, le CAS devrait prendre des mesures. Puis, il va débloquer sur huit ans 9,6 millions pour la protection contre les coulées de neige.

Réchauffement climatique en cause

Stefan Margreth de l’Institut WSL pour l’étude de la neige et des avalanches donne des explications sur le phénomène qui s’est produit à la cabane Trift. «Les effets du changement climatique sont symptomatiques. Au cours des vingt-cinq dernières années, le petit glacier situé en dessous d’une paroi rocheuse a perdu la moitié de son épaisseur (une perte entre 30 et 40 mètres). Du coup, le terrain est devenu plus raide qu’auparavant. La surface de rupture pour qu’une avalanche se déclenche a doublé.» En plus, le dégel du permafrost entraîne une instabilité du sous-sol. Les précipitations extrêmes se multiplient. Par ailleurs, les itinéraires d’accès deviennent plus dangereux.