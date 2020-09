Canton de Fribourg : Une trentaine de méfaits et vols en Veveyse élucidés

La police fribourgeoise a interpellé un groupe de jeunes qui ont comme des vols et des actes de vandalisme durant 6 mois à Châtel-St-Denis et à Remaufens.

De multiples opérations policières ont permis le démantèlement de ce groupe, précise la police Keystone

Une dizaine de jeunes ont été identifiés et interpellés par la police cantonale fribourgeoise entre mai et juillet dernier, annonce celle-ci lundi dans un communiqué. Ces jeunes, qui agissaient par petites équipes sous l’influence de deux instigateurs, sont soupçonnés d’avoir commis plus d’une trentaine de vols et actes de vandalisme entre décembre 2019 et fin mai 2020 à Châtel-St-Denis( FR) et Remaufens (FR).

De multiples opérations policières ont permis le démantèlement de ce groupe, précise la police. Au total, huit mineurs et trois majeurs, âgés de 14 à 21 ans, domiciliés en Veveyse et sur la Riviera vaudoise, ont été entendus pour des méfaits, tels que des incendies, dommages à la propriété, violations de domicile, ainsi que des infractions à la loi sur les armes, à la loi sur les stupéfiants, à la loi sur la circulation routière et des vols.

Les dégâts commis se chiffrent à plus de 20’000 francs. Le butin des vols, qui se monte à une dizaine de milliers de francs, était composé lui de plusieurs cycles et cyclomoteurs, d’équipements de motard, de bijoux, de matériel informatique et scolaire, d’argent, ainsi que de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.

Les auteurs présumés seront tous dénoncés au Tribunal des mineurs et au Ministère public, souligne la police fribourgeoise qui précise enfin qu’une partie des véhicules et du matériel volés a pu être restitué aux propriétaires lésés.