Espagne - Une trentaine de migrants disparaissent vers les Canaries

Forte hausse des arrivées de migrants aux Canaries

Les arrivées de migrants aux Canaries, à l’issue d’une traversée particulièrement dangereuse, ont connu une augmentation spectaculaire depuis la fin 2019 et le durcissement des contrôles en Méditerranée. En 2020, année record depuis 2006, 23’023 migrants ont atteint les Canaries, soit huit fois plus que l’année précédente, selon le ministère espagnol de l’Intérieur.

Le flux des arrivées ne s’est pas tari depuis. Du 1er janvier au 15 août, 8222 migrants sont, en effet, arrivés sur l’archipel, plus de deux fois plus que sur la même période en 2020. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 428 personnes ont perdu la vie durant cette traversée du 1er janvier au 20 août, soit 102 de plus que sur la même période l’an dernier.