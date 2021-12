Grèce – Une trentaine de migrants se noient en mer Egée le jour du réveillon de Noël

Grèce : Une trentaine de migrants se noient en mer Égée le jour du réveillon de Noël

Deux bateaux transportant des exilés ont chaviré vendredi au large des côtes grecques, faisant 27 victimes. Les opérations de sauvetage se poursuivent, rapportent les garde-côtes.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l’Europe entre janvier et novembre.

Les garde-côtes ont récupéré seize corps, dont 12 hommes, trois femmes et un enfant, et réussi à secourir 63 personnes alors que leur bateau qui transportait 80 personnes a fait naufrage près de l’île de Paros. Plus tôt dans la journée, 11 corps avaient été récupérés après le naufrage d’un bateau avec une centaine de migrants à bord, échoué jeudi sur un îlot au nord de la Crète.