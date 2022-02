Tchad : Une trentaine de morts dans la collision de deux bus

L'accident a eu lieu à l'est de la capitale tchadienne, N'Djamena, pour une raison pour le moment inconnue. Une cinquantaine de blessés sont également recensés.

Une trentaine de personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans la collision de deux bus dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre du Tchad, selon un communiqué du ministère des Transports publié lundi. «Il s’agit d’une collision de deux bus de transports de passagers (...), l’un en provenance de N’Djamena et l’autre d’Abéché», la troisième ville du pays, selon le communiqué signé par la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Weddeye.