Kirghizstan : Une trentaine de personnes arrêtées pour «tentative de coup d’Etat»

Les services secrets du Kirghizstan (GKNB) ont annoncé mardi l’arrestation de plus de 30 personnes accusées de vouloir «organiser des émeutes et un coup d’Etat» dans cette ex-république soviétique d’Asie centrale en proie à des troubles politiques réguliers.

Le GKNB précise que les «plus de 30 personnes arrêtées lundi, ont avoué» et assure que le groupe incriminé devait «recevoir prochainement des financements de l’étranger».

Une opposante désignée par le GNKB

Si le Kirghizstan a longtemps joui d’un relatif pluralisme médiatique et politique dans une région où la liberté d’expression reste encadrée, les ONG dénoncent le virage autoritaire pris par le pouvoir avec une hausse des pressions contre les médias et la société civile.

La dirigeante du parti politique «Eldik Kenech» (Conseil populaire), non représenté au Parlement, est accusée par le GKNB d’être le cerveau de ce groupe de plus de 100 personnes et d’avoir organisé «des réunions clandestines, afin de discuter des plans pour prendre le pouvoir par la force».