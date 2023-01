Lausanne: trente personnes évacuées, dont une à l’hôpital

Lausanne : Une trentaine de personnes évacuées, dont une termine à l’hôpital

Vendredi, peu avant 6h du matin, un appartement était la proie des flammes au chemin de Malley, à Lausanne. Sur place, les pompiers ont constaté que la cage d’escaliers de l’immeuble était très enfumée et ont immédiatement lutté contre l’incendie, qui a été maîtrisé. Une trentaine de personnes ont été évacuées et prises en charge dans une salle voisine. Celles incommodées par la fumée ont été contrôlées par les ambulanciers sur place et une personne a été conduite dans un hôpital.