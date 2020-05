Burkina Faso

Une trentaine de tués dans une attaque dans l'Est

Des hommes armés ont ouvert le feu samedi sur le marché à bétail de Kompienbiga, un jour après un assaut meurtrier dans le nord du Burkina.

Les exactions djihadistes ont fait plus de 900 morts et 860’000 déplacés depuis cinq ans au Burkina Faso (Image prétexte).

«À bord de motos»

Spirale de violence

L'Est et Nord du Burkina Faso sont les régions les plus touchées du pays par les exactions djihadistes qui ont fait plus de 900 morts et 860’000 déplacés depuis cinq ans.