Lütschental (BE)

Une trentenaire périt dans un incendie

Une femme a trouvé la mort et deux enfants ont été blessés, dans la nuit de vendredi à samedi dans l’Oberland bernois.

Une femme de 35 ans est décédée dans la nuit de vendredi à samedi dans un incendie dans un immeuble à Lütschental dans l'Oberland bernois, a annoncé samedi la police cantonale bernoise. Deux enfants, de 9 et 11 ans, ont été blessés et héliportés à l'hôpital.

La police cantonale bernoise a été informée peu avant 1h35 d’un incendie au dernier étage d’un immeuble à Lütschental. A l'arrivée des secours, la majorité des habitants se trouvaient déjà à l'extérieur et ont indiqué qu'il manquait encore deux personnes, précise la police dans un communiqué.

Six autres habitants indemnes

Lors des opérations d'extinctions, les secouristes ont trouvé et dégagé une femme et un enfant se trouvant au dernier étage. La femme, qui serait selon les premiers éléments de l'enquête, l’habitante de l’appartement, une Suissesse de 35 ans, est décédée sur place.

Deux enfants ont été emmenés à l'hôpital par la Rega. Six autres habitants de l'immeuble sont restés indemnes. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et la cause de l’incendie.