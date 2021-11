Nouvelle-Zélande : Une tribu Maori demande aux anti-vaccins de ne pas utiliser le haka

La tribu des Ngati Toa, reconnue gardienne culturelle du haka Ka Mate par la loi néo-zélandaise, a demandé aux manifestants anti-vaccin d’arrêter de réaliser la célèbre danse lors de leurs rassemblements.

La loi néo-zélandaise reconnaît la tribu des Ngati Toa comme gardien culturel du haka Ka Mate, largement reproduit lors des récentes manifestations contre les restrictions liées au coronavirus. «Les Ngati Toa condamnent l’utilisation du haka Ka Mate pour mettre en avant et promouvoir des messages contre la vaccination anti-Covid-19», déclare dans un communiqué la tribu basée non loin de Wellington. «Nous insistons pour que les manifestants cessent immédiatement d’utiliser notre taonga (trésor culturel)», insistent-ils.

Le haka popularisé par l’équipe de rugby

Le haka Maori connaît plusieurs formes mais le Ka Mate, réalisé par les All Blacks avant chaque match depuis plus d’un siècle, est de loin le plus connu. Ce rituel où les pieds frappent puissamment le sol et les yeux roulent dans leurs orbites est profondément ancré dans la culture du pays et est utilisé lors des grandes occasions comme les mariages et les funérailles.