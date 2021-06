Motocyclisme : Une triple chute au premier virage!

Le départ des 24 Heures du Mans Motos a été donné ce samedi à midi. La «safety car» a dû intervenir dès le premier tour.

Aussitôt, Gregg Black, au guidon de la Suzuki No 1 du Yoshimura-SERT, a pris les commandes de la course devant la Kawasaki No 4, pilotée par Alan Techer du team privé Tati Beringer Racing, et la Kawasaki No 11 de l’écurie officielle Webike SRC Kawasaki France, aux mains de Jérémy Guarnoni.