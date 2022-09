Test : Une troisième aventure qui éclabousse plus que jamais

Bien ancrée dans le catalogue multijoueur et compétitif de Nintendo, la licence «Splatoon» fait la part belle à des affrontements disputés où l’encre coule à flots depuis belle lurette. Cette dernière mouture ne fait pas exception à la règle et continue sur sa lancée en proposant des cartes et des modes de jeu inédits, un mode solo intitulé «Le Retour des Mammifériens», idéal pour se familiariser avec les nouvelles fonctions, et un mode coopératif, le «Salmon Run», où les joueurs doivent impérativement stopper l’invasion de légions de Salmonoïdes avec en prime quelques terrifiants Salmonarques. Évidemment, l’arsenal tentaculaire possède le dernier cri en termes d’armes rutilantes, avec notamment un arc, un katana, un lance-missile et d’autres nouveautés susceptibles de changer la donne et de faire évoluer les échauffourées en imaginant des stratégies dévastatrices.