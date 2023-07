Hippisme: Une troisième Coupe des Nations pour les Suisses

Quelle série! Après avoir triomphé par équipe devant leur public, début juin à Saint-Gall, puis à Aix-la-Chapelle, dans la plus grande confrontation de la saison, l’équipe de Suisse de saut a remporté vendredi la Coupe des Nations de Falsterbo, en Suède, devant plus de 15’000 spectateurs.

Déjà en tête après la première manche, la Suisse, emmenée par Steve Guerdat («Dynamix de Belhème») et Martin Fuchs («Conner Jei»), auteurs de doubles sans-faute, semblait bien partie pour gagner, mais il lui manquait un sans-faute pour se garantir un succès. Elian Baumann fut hélas piégé par un oxer avec «Little Lumpi» (0 + 4), mais Janika Sprunger avait une première chance d’assurer la victoire définitive de l’équipe en signant un parcours net avec «Orelie» (4 + 4). On y crut jusqu’au douzième et dernier obstacle, qui tomba…

Fuchs assure

Il appartenait donc à Martin Fuchs de conclure, ce qu’il fit avec beaucoup de sang-froid et un «Conner Jei» volant sur les difficultés du tracé. La Grande-Bretagne devait donc bien se contenter de la 2e place, les États-Unis de la 3e, les Pays-Bas de la 4e et la Belgique de la 5e. La Suède, abandonnée par ses leaders, était 7e, la France dernière… un 14 juillet.

«On a une équipe formidable, deux leaders, Steve et Martin, exceptionnels, ils seront des atouts très sûrs aux championnats d’Europe de Milan et l’équipe a de la réserve». Vrai qu’entre Saint-Gall, Aix et ici, ce ne sont pas moins de sept cavaliers et neuf chevaux différents qui ont gagné.