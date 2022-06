France : Une troisième femme accuse le ministre Damien Abad de tentative de viol

Une plainte a été déposée, lundi, par une élue politique contre le ministre français des Solidarités. Damien Abad a répliqué en annonçant une plainte pour dénonciation calomnieuse.

Damien Abad conteste «avec la plus grande fermeté toute accusation de tentative de viol ou d’agression sexuelle».

Une troisième femme a accusé, lundi, Damien Abad, de violences sexuelles. Le 20 mai, au lendemain de sa nomination comme ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, deux femmes, citées par le site d’investigation Mediapart, l’accusaient de les avoir violées en 2010 et 2011. L’une d’elles avait déposé deux plaintes, classées sans suite. Pour l’autre, un signalement avait été effectué par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles, mais le Parquet de Paris n’avait pas ouvert d’enquête «en l’état», faute «d’élément permettant d’identifier la victime des faits dénoncés».