Valais : Une troisième jument a été mutilée dans la région de Martigny

Une femelle de 3 ans et demi présentait une profonde entaille au museau. Sa propriétaire assure qu’elle n’a pas pu se blesser ainsi toute seule.

Un troisième cas de mutilation d’une jument vient d’être signalé dans la région de Martigny (VS). Après Honey, agressée en août à Saxon, puis Romance, attaquée en septembre à Martigny, c’est au Guercet qu’une femelle de 3 ans et demi a été retrouvée avec une entaille de 5 cm de large et 3 cm de profondeur au museau. Sa propriétaire a dit au «Nouvelliste» être convaincue qu’il s’agissait d’un acte délibéré: pour elle, sa jument n’aurait pas pu se blesser ainsi toute seule.