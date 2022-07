Une bouteille à la mer: Une (trop?) belle histoire de retrouvailles sur Instagram

Des milliers d’abonnés du réseau on relayé l’appel d’une voyageuse pour retrouver le jeune homme avec qui elle a dit avoir partagé le vol entre Reykjavik et Genève, lundi dernier.

«Théo, on a pris ensemble l’avion de Reykjavik à Genève lundi matin. On a discuté tout le trajet puis, à la sortie du terminal, on s’est fait happer par nos amis respectifs, et tu ne m’as pas raconté la fin de ton histoire… Si tu te reconnais, ou quelqu’un te reconnaît, sache que j’ai très envie de l’entendre!» C’est par cette bouteille à la mer postée sur Instagram jeudi qu’Elise, habitante d’Annecy, a mobilisé les internautes de toute la francophonie pour retrouver celui qui a occupé le siège à côté du sien.

«Théo, t’es où?»

«Quand je suis arrivée chez moi le soir, je me suis dit que c’était trop bête de ne pas s’être échangés nos numéros, raconte cette trentenaire. Après des heures de recherche, j’ai décidé de créer la page «theotesou» (ndlr: Théo t’es où?»)». Des profils avec parfois plus d’un million d’abonnés ont repartagé son post, jusqu’à ce que deux personnes lui écrivent, disant connaître le jeune homme. «Ils m’ont envoyé une photo de lui, alors je leur ai transmis mon numéro et, samedi dans la nuit, Théo m’a laissé un message vocal. J’ai tout de suite reconnu sa voix…», raconte-t-elle, enjouée.

Le jeune homme de 23 ans travaille dans une auberge valaisanne pour la saison d’été, dans laquelle le personnel a aussi vu passer l’annonce. «Elise est rigolote, et joueuse. C’était drôle de savoir que j’ai été peut-être l’homme le plus recherché de Suisse pendant un instant», plaisante-t-il. En quelques jours, ils sont en effet plus de 3000 à s’être abonnés à la page Instagram, qui continue à poster des bouts du récit de cette aventure. Elise et Théo disent être en train de planifier un rendez-vous pour se revoir, malgré des horaires incompatibles et plus d’une centaine de kilomètres de distance.

Une «bonne histoire» qui peut cacher autre chose

Cette histoire en rappelle d’autres, plus ou moins authentiques, qui ont enflammé les internautes et les lecteurs, mais aussi les médias, avant de parfois se révéler être une campagne marketing. «20 minutes» était d’ailleurs tombé comme beaucoup d’autres dans le panneau d’une campagne pour une marque de chocolat en 2014, lorsqu’un jeune homme avait remué toute la Suisse pour retrouver une certaine Sandra, croisée à Paléo… qui n’avait en fait jamais existé.

«Ce sont les bonnes histoires qui génèrent le plus d’engagement sur les réseaux sociaux, bien plus que des belles photos par exemple, analyse Vincent Bifrare, experts des réseaux sociaux chez Donuts Communication. C’est donc une bonne stratégie pour une marque de s’en servir pour contourner le fait que les pages professionnelles sont défavorisées par les algorithmes.»

Une bouteille à la mer qui fait boule de neige

Dans le cas d’Elise et Théo, la mention répétée d’une marque de chaussures comme le signe distinctif du jeune homme et comme sujet de conversation omniprésent a en tous les cas offert une belle vitrine à cette firme. «Ça a l’air authentique, mais impossible de mettre ma main à couper», prévient Vincent Bifrare. Qui remarque par exemple la présence de fautes d’orthographe, «même si elles pourraient très bien être factices». Il constate toutefois que s’il s’agit d’une campagne déguisée, «elle a été très bien menée».