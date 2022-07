Brigue-Glis (VS) : Une trottinette électrique à la vitesse d’une voiture sur l’autoroute

Un Italien de 23 ans, domicilié en Valais, a été intercepté le 28 juin, vers minuit. Sa trotte disposait d'un moteur d'une puissance de 4000 watts et pouvait atteindre 120km/h. Elle a été saisie sur-le-champ.

Non les agents de la police cantonale valaisanne n’ont pas eu la berlue lors d’un contrôle routier, le 28 juin, peu avant minuit: ils ont bel et bien aperçu une trottinette électrique particulièrement rapide. La «trotte» a été saisie sur-le-champ. Les faits ont eu lieu dans la commune de Brigue-Glis (VS).