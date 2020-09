Un accident entre une trottinette électrique et une piétonne s’est produit vendredi au bas de la route de Frontenex, aux Eaux-Vives (GE). La jeune fille, âgée de 15 ans, traversait sur un passage piéton lorsqu’elle a été percutée par le deux-roues, qui circulait sur la voie de bus en direction du centre-ville.

A la suite du choc, la piétonne a chuté et a été légèrement blessée. Choquée, elle est ensuite retournée chez elle, à proximité du lieu de l’accident. Quant à l’utilisateur de la trottinette, il est parti et reste inconnu à ce jour, précise la police cantonale genevoise. Les éventuels témoins sont priés de s’annoncer à la Brigade routière et accidents au 022 427 64 50.