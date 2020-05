Bischofszell (TG)

Une trottinette met le feu à un abri à vélo

Un abri à vélos est parti en fumée, lundi soir à Bischofszell (TG). En cause: une trottinette en feu. Aucun blessé n’est à déplorer. La police cherche des témoins.

Le service d'enquête sur les incendies et le service médico-légal de la police cantonale de Thurgovie ont été dépêchés sur les lieux pour obtenir des preuves et tenter d’élucider la cause de l'incendie.