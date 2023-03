Tennis : Une Ukrainienne a eu «une attaque de panique»

«La raison de mon forfait est une attaque de panique», affirme l’Ukrainienne au site ukrainien «Big Tennis», «officiellement, c’est pour raisons personnelles, mais en réalité j’avais du mal à respirer. On peut parler d’hystérie».

«Il y a quelques jours, j’ai eu une conversation avec le PDG de la WTA, Steve Simon, raconte Tsurenko, et j’ai été absolument choquée par ce que j’ai entendu. Il m’a dit que lui-même était contre la guerre, mais que si des joueurs russes ou biélorusses la soutenaient, c’était leur propre opinion, et que l’opinion des autres ne devait pas me déranger».