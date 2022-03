Better Things: Mikey Madison émue par la saison 5

Disons que toutes les filles peuvent s’identifier à Max. Au début, elle a des relations conflictuelles avec sa mère, comme toutes les ados qui veulent s’imposer ou prendre leurs propres décisions, mais les choses ont évolué au fil des épisodes. Max a souvent douté de sa vie et de son avenir. Dans la saison finale, elle a de grandes décisions à prendre pour son avenir. Pamela (ndlr: Adlon, productrice, réalisatrice, scénariste et star de «Better Things») m’a écrit une intrigue forte qui m’a surprise, mais c’est un beau cadeau pour une comédienne d’avoir un tel challenge à jouer à l’écran.

C’est une saison importante pour Max qui est enceinte et qui veut avorter. J’ai discuté durant de nombreuses heures avec la directrice de l’organisme américain sur la contraception, le planning familial et les problèmes de reproduction. J’ai pris ma préparation au sérieux, car je n’avais pas le droit à l’erreur sur un sujet aussi sensible. C’est donc une saison plus qu’émouvante pour moi, car je voulais être fière des décisions de Max et que les téléspectateurs comprennent son choix.

J’étais une grande fan du tout premier «Scream» et les réalisateurs m’ont dit qu’ils voulaient faire de ce nouveau film un retour aux origines. Ça m’a séduite tout de suite. J’aime incarner une fille forte et indépendante à l’écran. J’ai deux grandes sœurs, un frère jumeau et un frère plus jeune. J’ai donc vite appris à m’imposer à la maison et à me faire une place (rire).