Ouganda : Une uni demande un test de grossesse pour passer les examens

«C’est de la foutaise totale»

La polémique est arrivée jusqu’à l’Assemblée nationale, avec la présidente Anita Among qualifiant cette directive de «très malheureuse». Elle a souligné que même les élèves plus jeunes qui étaient enceintes étaient autorisées à passer les examens.

«Concentrez-vous sur vos examens»

La Kampala International University est un établissement sans but lucratif créé en 2001 et qui accueille plus de 12’000 étudiants venus de tout le continent africain avec des campus en Ouganda, mais aussi en Tanzanie et au Kenya, selon leur site internet.