Etats-Unis

Une unité spéciale pour protéger les monuments historiques

Alors que les manifestants antiracistes s’en prennent de plus en plus aux statues des personnalités qui ont fait l’histoire du pays, le président américain veut mettre un terme aux déprédations.

La volonté de Trump

Le président Donald Trump s'est dit outré par ces actes et a demandé à la police d'arrêter et poursuivre toute personne qui endommagerait un monument. Le ministère de la Sécurité intérieure a donc «répondu à l'appel du président à utiliser nos agents de police à travers le pays pour protéger nos monuments historiques», a dit Chad Wolf.

«Nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que des émeutiers et des anarchistes violents cherchent non seulement à vandaliser et à détruire les symboles de notre nation, mais aussi à perturber l'ordre public et à propager le chaos dans notre société.» Selon le ministre, cette nouvelle «task force» sera chargée de la coordination entre policiers et fournira des informations pour protéger les monuments.