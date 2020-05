Zurich

La police disperse de petites manifs interdites

Des activistes se sont réunis à Zurich pour plusieurs petites manifestations. Une usine d'armement a été attaquée durant la nuit à Oerlikon.

La police municipale a utilisé des haut-parleurs pour disperser la foule et a arrêté plusieurs manifestants. Aucun débordement ni dégât n'ont été signalés. Sur Twitter, la police zurichoise a de nouveau souligné qu'elle ne pouvait pas tolérer de telles actions en raison de la pandémie du coronavirus. «Nous faisons appel à la responsabilité sociale de chaque individu», a-t-elle écrit.

Une usine d'armement attaquée

Manif aux balcons à Zurich

Au lieu de descendre dans la rue, Zurichoises et Zurichois ont pour une fois manifesté sur leurs balcons: avec un «concert» de couvercles, ils ont bruyamment revendiqué des salaires plus élevés pour le personnel de la vente et soignant.