Inde : Une usine d’iPhones saccagée par ses ouvriers

Une émeute s’est produite samedi dans l’usine du groupe taïwanais Wistron Infocomm Manufacturing en banlieue de Bangalore, en Inde.

Une centaine de personnes ont été arrêtées après la mise à sac d’une usine fabriquant des iPhones dans le sud de l’Inde par des ouvriers en colère assurant n’avoir pas été payés depuis quatre mois et être exploités.

L’émeute s’est produite samedi dans l’usine du groupe taïwanais Wistron Infocomm Manufacturing en banlieue de Bangalore. Des images tournées sur place ont montré des vitres pulvérisées et des voitures renversées. Les caméras de vidéosurveillance, des lampes et des ventilateurs ont également été brisés et une voiture a été incendiée.