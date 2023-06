Pays-Bas: Une usine Tata Steel investie par des manifestants écologistes

Ils protestaient contre la pollution provoquée par les activités de cette usine, considérée par l’organisation de défense de l’environnement comme «l’une des usines métallurgiques les plus polluantes d’Europe et située au milieu d’une zone densément peuplée».

«Ensemble, Greenpeace Pays-Bas, des riverains et des activistes exigent que les parties les plus toxiques de Tata Steel soient fermées afin de protéger la santé des résidents des environs», a déclaré Greenpeace samedi dans un communiqué. «Il y a un nombre de cancers très élevé ici tout comme des émissions de plomb qui causent des lésions cérébrales chez les jeunes enfants. Si nous agissons aujourd’hui, c’est parce que le gouvernement n’en fait pas assez.», a déclaré à l’AFP Faiza Oulahsen, directrice climat et énergie de Greenpeace Pays-Bas, pendant la manifestation.