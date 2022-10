Neuchâtel : Une œuvre d’art et une plaque pour accompagner le controversé de Pury

La Ville a inauguré jeudi ce qui demeurera désormais au pied de la statue de David de Pury, négociant du 18e siècle, et monument controversé de nos jours.

Elle avait été au cœur des débats en 2020 suite aux manifestations contre les inégalités raciales du mouvement «Black Lives Matter». Plus de deux ans après le lancement de deux pétitions demandant aux autorités neuchâteloises de remplacer la statue de David de Pury par une plaque en hommage aux victimes de racisme, la Ville a inauguré jeudi une œuvre d’art et une plaque explicative devant le monument du négociant du 18e siècle et mécène neuchâtelois. Bien que considéré comme esclavagiste par certains, les autorités préféraient «compléter» sa statue plutôt que de la déboulonner.