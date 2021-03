Royaume-Uni : Banksy fait don d’une de ses œuvres pour un service de santé

Proposé aux enchères, l’œuvre «Game Changer» de l’artiste de street art, Banksy, est estimé entre 3,2 et 4,5 millions de francs.

L’artiste urbain britannique Banksy espère récolter plus de 3 millions de livres (3,5 millions de francs) pour le service public de santé britannique, avec la vente aux enchères d’un de ses tableaux offrant de l’«espoir» en pleine pandémie de coronavirus.

Elle représente en noir et blanc un petit garçon jouant avec une poupée d’infirmière portant un masque et une cape. Le garçonnet a jeté ses figurines de Batman et Superman à la poubelle.