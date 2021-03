Bâle : Une vaccination très «ciblée» au Zoo de Bâle

Pour ne pas oublier de piquer un seul animal, les soigneurs mettent des boules de couleur au bout de la fléchette hypodermique afin de repérer qui a reçu sa dose.

Certificat vaccinal lavable

Un problème est récemment apparu au sein de la meute des dix chiens sauvages d’Afrique. Ils sont tous tachetés de brun, noir et blanc et il est extrêmement difficile de les distinguer. Comme ils reçoivent un sérum destiné au chien (entre autres contre la maladie de Carré et la toux de chenil), il est difficile de savoir, au bout d’un moment, qui a reçu son injection annuelle et qui doit encore être piqué. Pour s’en sortir, l’équipe de vétérinaires a mis au point une méthode de marquage qui a fait ses preuves auprès des chiens sauvages. Une bille utilisée normalement pour le paintball est ajoutée sur la flèche de la sarbacane. Au moment de l’impact, la bille éclate et laisse une tache colorée bien visible. Les animaux ont ainsi un certificat (lavable) de vaccination sur leur fourrure!