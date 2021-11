Thurgovie : Une vache beugle à l’aide, la police sauve son petit veau

Un veau nouveau-né est tombé dans un ruisseau dans la nuit de jeudi à vendredi. Sa mère a attiré l’attention d’une passante, qui a appelé les secours.

Des policiers qui se mouillent

N’écoutant que leur courage, les forces d’intervention n’ont pas hésité à réchauffer le petit veau avec une couverture et à organiser les secours. En collaboration avec les pompiers de Wängi, ils ont aidé le petit bovidé à remonter le talus et l’ont mis en sécurité. Et surtout au chaud.