Appenzell Rhodes-Extérieures : Une vache descendant des escaliers fait le buzz sur TikTok

Depuis peu, un clip vidéo montrant un animal en train de descendre un escalier en bois dans une étable fait le buzz. La séquence n’appartient pas à celui qui a diffusé ce clip que quelqu’un lui avait transmis. L’auteur du post sur TikTok n’en revient pas. «Normalement je mets des images de nature et j’ai entre 2000 et 3000 personnes qui les visionnent.» Mais là, le succès est incompréhensible.

Les commentaires sont variés. La majorité des commentateurs sont amusés. D’autres horrifiés à l‘idée que le ruminant se blesse à l’arrivée. Quelqu’un se demande comment est-il possible de placer un escalier dans une étable.

Curieuses les vaches!

Interrogé, un spécialiste tente une explication. «Les vaches sont fondamentalement curieuses et si elles ont un chemin devant elles, elles vont l’explorer.» Normalement, elles ont davantage de facilité à monter qu’à descendre des marches! En visionnant la vidéo, le spécialiste ajoute que la vache se porte apparemment bien, qu’elle est en bonne santé et qu’elle est bien nourrie. Il espère qu’il s’agit d’une exception et qu’à l’avenir le ruminant évitera de s’aventurer en terre inconnue.