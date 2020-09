Une petite sensation s’est produite dans la canton de Fribourg: une vache nommée Ulme a donné naissance à des triplés, fin août, à Tavel. «Quand le premier veau est sorti, on était soulagé. Mais on ignorait que ce n’était que le début», raconte le paysan Cédric Köstinger. Le jeune homme de 27 ans et son associé ne savaient pas que la femelle avait plusieurs petits dans le ventre. «Elle a continué à presser et soudainement un deuxième veau est apparu», se souvient le Fribourgeois. Comme il n’est pas si rare de voir naître des jumeaux, Cédric Köstinger n’a pas été étonné plus que tant. Mais ensuite, il s’est produit une chose à laquelle personne ne s’attendait: la femelle a mis au monde un troisième petit. «Tous les veaux se portaient bien. Mais la mère était totalement exténuée.»