Zurich : Une vache meurt à cause de déchets abandonnés dans son pré

Une vache gît morte dans un pré. Du sang coule de son mufle. Ces images atroces prises dans une ferme de Rüti (ZH) circulent sur Facebook. La vache a ingurgité des déchets qui ont été jetés dans son pré. Dans les commentaires sur le réseau, les internautes expriment leurs condoléances et leur frustration. «On reste sans voix face au manque d’égards et à la bêtise de certaines personnes», écrit un internaute. L’agriculteur Markus Bisig, qui a retrouvé Paloma, 4 ans, sans vie dans le pré la semaine dernière, est lui aussi horrifié. Des cas similaires sont régulièrement rapportés.

Comme il l’explique, l’animal a contracté une infection à cause des déchets qu’il a mangés. «Après une lutte de trois mois, Paloma, portante de cinq mois, a succombé à ses blessures internes.» Selon le paysan, il arrive régulièrement que des canettes et des bouteilles soient jetées dans le pâturage par des inconnus. «Avec les machines modernes, nous ne voyons presque pas ces déchets lors du fauchage. Ils sont du coup broyés et finissent dans l’alimentation des animaux.»