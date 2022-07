Grisons : Une vache tuée par des loups dans une zone clôturée

L’office grison de la chasse se dit toujours plus préoccupé par le comportement de la meute du Piz Beverin.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une vache a été attaquée et tuée par des loups sur l’alpage de Nurdagn au Schamserberg, dans les Grisons. Le lieu de découverte de l’animal se trouve dans la zone de passage de la meute du Beverin, précise l’Office de la chasse et de la pêche des Grisons.

Les gardes-chasse vont maintenant essayer d’équiper le chef de la meute de Beverin d’un émetteur GPS pour le surveiller et empêcher les loups de s’en prendre à d’autres animaux. L’Office grison de la chasse se dit préoccupé par le comportement des loups de cette meute. Ceux-ci se comportent de manière problématique depuis plusieurs années et ont déjà tué un âne et un veau. Par rapport à l’évolution de la menace pour les moutons et les chèvres, la mort d’une vache adulte constitue désormais un fait inédit et «plus grave».