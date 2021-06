Scénarios pour l’hiver - Une vague attendue au tournant, rappels de vaccins en préparation

Ni optimiste, ni pessimiste

Il a défini trois scénarios pour l’hiver, l’un optimiste, l’un pessimiste, et un «médian» (lire plus bas). De manière analogue à la création d’un bon compromis helvétique, le Conseil fédéral a décidé de se préparer au scénario médian.

«Il devrait y avoir une augmentation des cas. Les contacts vont augmenter après l’été, le virus a une part de saisonnalité et il restera une part de la population qui ne sera pas vaccinée. Nous nous attendons donc à cette augmentation», a dit Alain Berset, ajoutant qu’elle pourrait ne pas être aussi importante que les précédentes.

Détecter les variants

«Notre objectif reste d’éviter la surcharge des hôpitaux», a-t-il dit. Pour se parer au mieux aux risques, la Confédération a notamment décidé de renforcer encore le séquençage de tests positifs afin de détecter le plus tôt possible les nouveaux variants ainsi que leur propagation sur le territoire.

De plus, un travail d’information sera renforcé pour augmenter le nombre de personnes qui seront prêtes à se faire vacciner. Pour le ministre, plus ce nombre sera élevé, plus celui des nouveaux cas en automne sera faible.